PALOMBARA SABINA – Due edifici a rischio, chiude la Casa della Salute

Non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza per le strutture sanitarie.

Per questo oggi, venerdì 13 settembre, il Commissario straordinario della Asl Roma 5 Silvia Cavalli ha disposto la chiusura temporanea degli edifici denominati A e B all’interno della Casa della Salute di Palombara Sabina.

Il provvedimento è stato emesso sulla base della relazione tecnica stilata ieri, giovedì 12, dall’ingegner Ferdinando Ferone, dirigente facente funzione dell’Ufficio Tecnico della Asl, che ha evidenziato il “basso valore dell’indicatore di rischio sismico della struttura del blocco A e del blocco B”.

A confermare le criticità strutturali segnalate dall’ingegner Ferone c’è anche il parere espresso oggi dall’ingegner Lorenzo Quaresima, libero professionista esperto della materia individuato dalla Asl per una consulenza.

Per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, in particolare dei pazienti e del personale, il Commissario straordinario Silvia Cavalli ha disposto la chiusura temporanea dei due edifici, compresa la Rems Minerva, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza all’interno della quale sono detenuti pazienti psichiatrici condannati e socialmente pericolosi.

Il Commissario ha inoltre disposto l’allontanamento dei pazienti e il ricollocamento del personale.

Le attività sanitarie e amministrative finora presenti negli edifici A e B verranno ricollocate in altri padiglione della stessa Casa della Salute, ad eccezione della Rems e dell’Unità di Degenza infermieristica (UDI), l’area protetta di cura intermedie a bassa intensità clinica e medio/alta intensità assistenziale, dotata di pochi posti letto funzionali, gestita da personale infermieristico.

Spetterà all’ingegner Ferdinando Ferone, dirigente facente funzione dell’Ufficio Tecnico della Asl, adottare i provvedimenti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici a rischio.