FONTE NUOVA - Scuola senza parcheggio, auto in fila per accompagnare gli alunni

Una colonna di auto, clacson, animi esasperati.

Auto incolonnate lungo via Appennini, a Santa Lucia di Fonte Nuova

La scena si ripete ogni mattina in via Appennini, a Santa Lucia di Fonte Nuova, dove ha sede l’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello” e da pochi giorni sono state trasferite 8 classi della Scuola dell’Infanzia di via Campania, chiusa per lavori.

A segnalare il caso alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è il papà di un’alunna dell’asilo.

“Ogni giorno subiamo il disagio – spiega il genitore – D’altronde, la scuola non ha un parcheggio e gli agenti della Polizia Locale non ci sono. Inoltre in via Marche, la strada adiacente al plesso, sono in corso alcuni lavori, per cui neanche si può parcheggiare.

In questi giorni di pioggia è stato un inferno, i nostri figli hanno 4, 5 anni e non possiamo accompagnarli a piedi per un lungo tragitto”.