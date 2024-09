TIVOLI – Falciata dal pirata, il leader di Rifondazione Comunista: “Giustizia senza discriminazioni razziali”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Daniela Circelli, incastrato il pirata della strada: è un egiziano di 26 anni, da Massimiliano Rossini, segretario della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Rifondazione Comunista di Tivoli esprime le più sentite condoglianze e la propria solidarietà alla famiglia di Daniela Circelli, la Giovane Madre che lascia due figli tragicamente investita in un incidente stradale.

La notizia ci ha profondamente colpito e vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi sta vivendo questo momento di immenso dolore.

Perché è anche il nostro dolore

Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per il loro lavoro tempestivo nell’assicurare alla giustizia il responsabile di questo evento inaccettabile. È fondamentale che chi sbaglia risponda delle proprie azioni, a prescindere dalla sua nazionalità. Non c’è spazio per ambiguità: la giustizia deve prevalere senza discriminazioni.

Tuttavia, condanniamo fermamente chi sfrutta questa tragedia per alimentare l’odio contro gli stranieri.

È inaccettabile che un incidente causato da una persona non italiana venga usato come pretesto per generalizzare e attaccare intere comunità. Siamo convinti che ogni individuo debba essere giudicato in base alle proprie azioni, non al colore della pelle o alla cittadinanza.

Siamo pronti a lottare affinché situazioni simili non si ripetano. È essenziale che i nostri quartieri siano più sicuri per tutti i cittadini, promuovendo misure concrete per migliorare la sicurezza stradale.

In segno di solidarietà verso la famiglia di Daniela, invitiamo i cittadini a partecipare alla seconda marcia della pace che si terrà il 12 ottobre tra Tivoli e Guidonia. Sarà un’occasione per raccogliere dei fondi da dedicare in solidarietà alla memoria della povera Daniela e dimostrare la nostra unità e umanità in questo momento difficile.

Insieme possiamo costruire una comunità più giusta e solidale”.