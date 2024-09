GUIDONIA – Politica, nasce l’alleanza tra Polo Civico e Fratelli d’Italia

Dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo la riunione tenutasi nelle scorse settimane, volta a individuare convergenze strategiche politico-amministrative, il Polo Civico e Fratelli d’Italia hanno concluso il percorso di analisi e confronto delle rispettive piattaforme programmatiche e hanno deciso di allargare, con una nuova alleanza, il perimetro della maggioranza di governo.

L’ampia interlocuzione ha portato a una significativa condivisione rispetto al merito delle questioni e al metodo di lavoro utilizzato dall’Amministrazione Lombardo in questi due anni di attività.

Il confronto ha evidenziato convergenze sul programma politico-amministrativo contenuto nelle linee programmatiche del Sindaco, approvate in Consiglio comunale.

Fratelli d’Italia le ritiene qualificanti e condivisibili e finalizzate a restituire maggiore centralità e ruolo alla Città di Guidonia Montecelio e si riserva di integrarle, in concerto con tutta la nuova maggioranza allargata, nel Documento Unico di Programmazione che sarà portato a breve in Consiglio comunale.

La nuova assessora Valentina Torresi e l’uscente Valentina Rinaldi

L’apporto di FdI alla maggioranza non sarà limitato ai due Consiglieri comunali eletti nelle sue liste, Adalberto Bertucci e Augusto Cacciamani, ma sarà assicurato anche da Valentina Torresi che sarà nominata Assessore al Bilancio, Finanze, Agricoltura, Trasporti e Fondi sovracomunali.

Per consentire questo nuovo ingresso in giunta lascia la carica l’attuale Assessore Valentina Rinaldi che oggi, presso il suo ufficio, ha passato le consegne alla collega.

A lei il ringraziamento di tutto il Polo Civico, in particolare del Biplano che l’aveva indicata, per il lavoro svolto e l’unanime riconoscimento delle sue capacità e competenze messe a servizio della nostra Città dal primo all’ultimo giorno della sua esperienza assessorile.

“L’ingresso di Fratelli d’Italia in maggioranza porta con sé nuove competenze e una visione strategica che arricchiranno il nostro lavoro e contribuiranno ad aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Rappresenta un’opportunità per rilanciare con maggiore incisività i progetti già in corso, rafforzando la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini in una logica di governo della Città collegiale, plurale e condivisa.

Il nostro impegno non si limita alla gestione ordinaria, ma mira a guardare avanti, rispondendo alle esigenze del presente senza dimenticare di costruire un futuro migliore per la nostra Città.

Per questo confermiamo la nostra propensione ad allargare le responsabilità di governo a chi sia disponibile ad assumerle piuttosto che a concentrarle su pochi. In conclusione, ringrazio Valentina Rinaldi per la sua ottima collaborazione e auguro un buon lavoro a Valentina Torresi per il suo nuovo delicato incarico”.