RIANO – Domani la presentazione del volume sulla storia del borgo

Domani, domenica 11 maggio, a Riano, alle ore 17, in piazza Piombino, nel cuore del centro storico del paese, sarà presentato il libro “Riano. Luoghi e Memorie”, promosso da “Riano Imprese Riunite”, la Rete di impresa costituita nel 2017 con l’adesione di attività presenti nel territorio di Riano.

L’elegante e sostanzioso volume, impreziosito da foto, cartografie e immagini d’epoca, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, del Comune di Riano e di RIR, raccoglie memorie, luoghi, momenti e figure significative di Riano, con contributi e testimonianze di autori.

Il libro descrive il ricco patrimonio delle chiese di Riano e del borgo con il Castello, il ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, le figure di Teresa Giovannucci e di Pietro Antonini, i “Giusti” di Riano, la nascita di Belvedere, il ciclo pittorico di Renato Guttuso dedicato a Riano, con testo di Alberto Moravia e nota biografica di Antonello Trombadori, la storia della Cittadella Ecumenica Taddeide, i ritrovamenti dei Mammut a Riano, i cervi, i daini fossili, la naturale bellezza della valle del Tevere.

Il libro è un viaggio nella storia, nella cultura e nella natura di Riano e del suo territorio. Un viaggio che tende a dare forma e sostanza compiuta al senso di comunità.

“Il nostro programma di interventi, in cui si inserisce a pieno titolo anche la produzione e la divulgazione di questo libro, che è un unicum per la cultura locale – afferma Carmelo Sorbera, manager di Rete – è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro urbano, all’utilizzo di nuovo tecnologie, all’ideazione di eventi per valorizzare il territorio e rinnovare la competitività delle imprese retiste e la soddisfazione dei clienti che fruiscono del territorio di Riano”.

L’evento prevede il saluto delle autorità, gli interventi degli autori e un momento conviviale, all’insegna della conoscenza e della divulgazione di Riano.