GUIDONIA – L’auto si schianta contro un albero, grave il conducente

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 maggio, in via Trento a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di una vettura distrutta contro un albero e un automobilista ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 18,20, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via della Longarina e la rotatoria di intersezione con via Pantano.

I rilievi del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio

Stando ad una prima ricostruzione della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una Volkswagen Polo condotta da un 56enne italiano residente a Palombara Sabina viaggiava da Villalba in direzione Guidonia.

Per cause in corso di accertamento, in un tratto rettilineo e dopo una curva il conducente ha perso il controllo della vettura che è uscita fuori della carreggiata schiantandosi contro un albero a bordo strada.

L’impatto è stato violentissimo.

La Volkswagen Polo, infatti, si è prima impennata dopodiché si è piegata sulla fiancata sinistra lato conducente.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Gli agenti ha interrotto il traffico in via Pantano per effettuare i soccorsi e i rilievi in sicurezza.

Per estrarre il 56enne, cosciente, dalle lamiere della Volkswagen è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Villa Adriana che hanno affidato l’uomo alle cure dei sanitari del 118: l’automobilista è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice rosso.

La Polizia Locale ha richiesto gli accertamenti tossicologici per il conducente e disposto il sequestro del veicolo non marciante.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale.