Ieri sera, venerdì 9, centinaia e centinaia di persone hanno preso d’assalto gli stand allestiti nel piazzale di via Trento antistante la scuola “Alberto Manzi”, a Villalba.

Buongustai delle primizie gastronomiche, visitatori dell’Area Food, curiosi, ma anche appassionati di calcio.

Ieri sera, infatti, l’Associazione “RiCrea Insieme per il Territorio” ha consegnato un riconoscimento al “Guidonia Montecelio 1937 FC”, la squadra vincitrice del campionato di Serie D approdata per la prima volta nella storia della Città dell’Aria tra i professionisti in Serie C (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oltre al capitano della squadra rossoblu e 8 calciatori protagonisti della straordinaria impresa, era presente il patron Mauro Fusano, inventore e titolare del Gruppo Maury’s”, e l’allenatore dei rossoblu, mister Ciro Ginestra.

Sul palco, anche l‘assessore allo Sport Claudio Zarro e la consigliera comunale Anna Mari.

La specialità della tradizione culinaria italiana sarà il clou di una tre giorni di sagra, mercatino artigianale con stand, animazione bimbi ed eventi musicali, che già nel 2023 e nel 2024 ha calamitato migliaia di buongustai e visitatori nell’Area Food con altre primizie gastronomiche e Luna Park.

Oggi, sabato 10, la manifestazione inizia sempre alle ore 17 con l’aperitivo, l’intrattenimento musicale e l’apertura del mercatino artigianale.

Alle ore 18 la dimostrazione di manovre salvavita.

Alle 19 aprono gli stand gastronomici e a partire dalle 21,30 si balla con la musica anni ‘80, ‘90 e 2000 sulle note dell’orchestra spettacolo Foscoli.

Domenica pomeriggio 11 maggio alle ore 16 si terrà il Torneo quadrangolare di Pallavolo I° Memorial Claudia D’Alessio. Alle 17 aperitivo, intrattenimento musicale e apertura del mercatino artigianale.

Alle ore 18 si esibisce il coro della scuola “Alberto Manzi”.

Alle 19 apertura degli stand gastronomici e alle ore 21 spettacolo musicale con l’orchestra Emanuele Imperoli.

A seguire l’estrazione della Lotteria.