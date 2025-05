Tre baracche distrutte, una montagna di rifiuti in fiamme.

E’ una vera e propria bomba ecologica l’incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio all’interno del campo abusivo di via dei Bagni Vecchi, a Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo ieri, giovedì 8 maggio, con l’ordinanza contingibile e urgente numero 120 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha imposto il divieto di accesso su strada Bagni Vecchi dal tratto immediatamente successivo al passaggio a livello ferroviario, al confine con il Comune di Guidonia Montecelio (via Parma), mediante l’installazione di una barriera in rete metallica parzialmente amovibile.

La barriera consente il transito esclusivo dei mezzi di soccorso e del personale autorizzato, comprese le forze di polizia, lasciando spazio al solo passaggio pedonale.

La misura si è resa necessaria per il grave rischio derivante dai rifiuti e dai residui dell’incendio come ordinato dai vigili del fuoco.