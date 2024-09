CAPENA – San Michele Arcangelo, il patrono portato a spalla dai giovani Incollatori

Finora avevano partecipato alle processioni come accompagnatori, ma ora per loro è giunto il momento dell’esordio.

Domani, domenica 29 settembre, i protagonisti della tradizionale processione in onore di San Michele Arcangelo in Località Santa Marta di Capena (Roma) saranno i giovani dell’Associazione “Fratelli Incollatori” di Capena, che vanta una tradizione secolare nel trasporto di macchine devozionali a spalla e che lo scorso 2 settembre ha preso parte alla rinomata Festa di Santa Rosa a Viterbo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I Fratelli Incollatori Juniores, con le caratteristiche cotte e mantelline, esordiscono domattina dopo la messa delle ore 10,30 alla Parrocchia “San Michele Arcangelo” in Località Santa Marta, da dove trasporteranno a spalla la macchina con l’effige del santo patrono, di norma custodita in una edicola non lontana del Bivio per Capena, mediante un baldacchino ligneo, già usato all’uopo, e recentemente restaurato per cura dei Fratelli Incollatori stessi.

La processione di San Michele Arcangelo è un gradito ritorno dopo decenni per gli abitanti della frazione che si snoda sulla via Tiberina, reso ancora più speciale dalla presenza dei Fratelli Incollatori Juniores.

Al termine della processione il Comitato Festeggiamenti del Santo Patrono offrirà un rinfresco.