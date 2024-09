SAN CESAREO – Padre Sixtus Aniyanwu ordinato diacono dal Vescovo

Sabato 21 settembre, alle 11, nella parrocchia Madonna della Fiducia di Colle San Pietro in San Cesareo, c’è stata l’ ordinazione diaconale di padre Sixtus Chizitere Aniyanwu, degli Apostoli di Gesù Crocifisso, per l’imposizione delle mani e la preghiera di Monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina.

Secondo un comunicato stampa della Diocesi, celebrazione e mandato che ha commosso un po’ tutti i presenti tra cui molti africani amici e parenti di Sixtus, che hanno animato in modo originale la liturgia. Magnifico anche il coro guidato da suor Alessia Pantaleo.

Ma certo al centro di tutto c’è stata l’omelia magistrale del nostro Vescovo che sempre sa trovare le parole giuste ed efficaci per inquadrare l’evento che si celebra.

Riferendosi al Vangelo del giorno che riportava la chiamata del pubblicano Matteo il Vescovo ha detto: «Caro Sixtus stai per essere ordinato diacono.

Gesù ti chiama.

Ti chiede di alzarti e uscire da te stesso. Di aprirti all’azione della sua Pasqua.

Di accogliere l’amore che ti dà per amare Dio e i fratelli servendoli non per dovere, non perché c’è una legge, un orario, una regola… ma perché sei chiamato a rispondere all’amore in cui Gesù ti immerge con il tuo amore».