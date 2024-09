CAPENA – San Michele Arcangelo, i giovani Incollatori emozionano Santa Marta

Le caratteristiche cotte e mantelline, gli occhi pieni di emozione, la forza che soltanto la Fede e la condivisione possono donare.

E’ stata una giornata storica quella di oggi, domenica 29 settembre, per gli abitanti della Località Santa Marta a Capena, dove si è tenuta la tradizionale processione in onore del patrono San Michele Arcangelo.

Sopra e sotto, due momenti della processione in onore di San Michele Arcangelo

A rendere speciale e memorabile la festa della Parrocchia “San Michele Arcangelo” sono stati i dieci ragazzini dai 7 ai 15 anni dell’Associazione “Fratelli Incollatori” di Capena, che vanta una tradizione secolare nel trasporto di macchine devozionali a spalla e che lo scorso 2 settembre ha preso parte alla rinomata Festa di Santa Rosa a Viterbo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I giovani Incollatori sono stati i protagonisti di una processione che a Santa Marta mancava da anni e che oggi ha attraversato la frazione che si snoda sulla via Tiberina.

I dieci Fratelli Incollatori Juniores, che finora avevano partecipato alle processioni come accompagnatori, stavolta hanno trasportato a spalla la macchina con l’effige di San Michele Arcangelo su un baldacchino ligneo recentemente restaurato a cura dell’Associazione Fratelli Incollatori.

Il passaggio della statua del santo patrono, custodita in una edicola non lontana del Bivio per Capena, è stato salutato con gioia da tutti i fedeli della Località Santa Marta.