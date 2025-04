GUIDONIA – Scontro frontale sulla Palombarese, dimessa la conducente della Twingo

E’ stata dimessa M. C., la donna italiana di 52 anni residente a Fonte Nuova, rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 18 aprile, in via Palombarese a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo gli accertamenti, nella giornata di oggi, sabato 19 aprile, i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea hanno dimesso la paziente con una prognosi di 5 giorni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la donna avrebbe riportato contusioni e traumi a seguito dell’esplosione dell’airbag subito dopo lo scontro frontale.

La dinamica dell’incidente, avvenuto verso le 19,15 al chilometro 15 della via Palombarese, è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Stando ai primi rilievi dei vigili urbani, una Citroen C1 condotta da S. D. B., un 35enne italiano di Colleverde di Guidonia, viaggiava in direzione via Nomentana.

Sulla corsia opposta, in direzione via Tiburtina, procedeva la Renault Twingo guidata dalla 52enne italiana residente a Fonte Nuova.

Per cause in corso di accertamento, il conducente della Citroen avrebbe perso il controllo dell’auto, che ha sbandato e invaso l’opposta corsia di marcia.

L’impatto con la Twingo è stato violentissimo.

S. D. B. è stato trasportato sull’eliambulanza al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.