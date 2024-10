GUIDONIA TIVOLI – Guerra all’alcol, i sindaci vietano ancora la vendita da asporto

I divieti ci sono, ma nonostante la presenza e i controlli da parte delle forze dell’ordine qualche commerciante non li rispetta.

Per questo a Guidonia Montecelio e a Tivoli continua ad essere vietata la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, in lattina o in bottiglia, destinate a essere consumate fuori dai locali in cui sono state acquistate, dalle 21 alle 7.

Lo stabiliscono le ordinanze numero 389 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – e numero 342 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmate rispettivamente ieri, martedì 8 ottobre, dal sindaco Mauro Lombardo e oggi, mercoledì 9 ottobre, dal sindaco Marco Innocenzi.

Il provvedimento del sindaco Lombardo richiama le precedenti Ordinanze numero 310, 330 e 344 emesse rispettivamente il 6 agosto, il 22 agosto e il 5 settembre ed evidenzia che le gravi problematiche di sicurezza urbana, benché limitate dall’attività di presidio e controllo della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, non sono state ad oggi superate (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nello specifico – sottolinea il sindaco Lombardo – è stata inoltre accertata dalla Polizia Locale la violazione dell’ordinanza stessa nell’ambito di verifiche a campione da parte del titolare di un esercizio commerciale, che ha comportato l’applicazione della sanzione massima e reso necessaria la segnalazione al Questore di Roma, per la sospensione temporanea dell’attività.

Il sindaco ritiene urgente la necessità di superare la situazione di grave incuria, degrado del territorio, dell’ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione e altri luoghi di aggregazione quali piazze e parchi.

Per questo da mezzanotte di oggi, martedì 9 ottobre, su tutto il territorio comunale prosegue il divieto di vendita di alcolici dalle ore 21 alle 7 del mattino da parte di chiunque, siano esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali, ma anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive.

Vietata inoltre la vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:

tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;

per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali.

L’ordinanza di oggi replica il divieto già imposto dallo scorso 8 agosto.

Per cui dalle ore 18 alle 7 del mattino è vietato ancora consumare alcol in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest’ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti.

L’ordinanza del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi fa seguito a quelle emesse l’8 agosto, il 27 agosto e il 6 settembre e si ispira ai provvedimenti adottati dal collega di Guidonia Montecelio, Comune confinante col quale è ritenuta necessaria un’omogeneità normativa per la continuità geografica tra i quartieri di Tivoli Terme e di Villalba, dove il fenomeno da contrastare si manifesta in modo più significativo.

Non a caso, per arginare in maniera più efficace tali problematiche, il 10 agosto scorso le due Amministrazioni Comunali hanno anche sottoscritto uno specifico Protocollo d’Intesa per eseguire eventuali controlli congiunti da parte delle rispettive Polizie Locali.

Per questo da mezzanotte di venerdì 11 ottobre, anche su tutto il territorio comunale di Tivoli scatta il divieto di vendita da asporto di alcolici dalle ore 21 alle 7 del mattino e dalle ore 18 alle 7 il divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In entrambi i Comuni le sanzioni per i trasgressori sono state fortemente inasprite.

Nel caso di vendita illecita, la multa all’esercente sale a 2.500 euro (prima era di 50 euro) per la prima contestazione e a 5.000, con segnalazione al Questore per la chiusura del locale, per la seconda.

Nel caso di consumo, invece, la sanzione al trasgressore sale a 500 euro (prima era di 300)