GUIDONIA – Guerra all’alcol, sospesa la licenza al minimarket: vendeva nonostante i divieti

Il Questore di Roma ha sospeso per 5 giorni la licenza ad un locale sito nella frazione di Villalba nel comune di Guidonia Montecelio, sanzionato per aver violato le ordinanze sindacali sulla vendita di alcolici.

Gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno eseguito il decreto del Questore di Roma

All’origine del decreto –emesso in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. ed eseguito dalla Polizia di Stato – una serie di violazioni commesse dal titolare e relative alla vendita per asporto di bevande alcoliche.

Le violazioni sono state accertate dalla Polizia Locale di Guidonia Montecelio tra la fine di agosto ed il mese di settembre nei tanti servizi messi in atto in sinergia tra tutte le Forze dell’Ordine per contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida”.

All’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Amministrativa della Questura di Roma, il Questore ha emesso il decreto, che è stato notificato dagli agenti del commissariato di Tivoli.

Il cartello “Chiuso con il provvedimento del Questore” apposto all’entrata

Come previsto dalla normativa, gli stessi poliziotti, hanno apposto all’entrata del locale il cartello “Chiuso con il provvedimento del Questore”.