CASTEL MADAMA – Jennifer Sciarretta presenta “La Primula”, un libro tra sogno e realtà

Castel Madama si prepara ad accogliere l’autrice castellana Jennifer Sciarretta, che proprio sabato 19 ottobre 2024 alle ore 21 presso il Castello Orsini, presenterà il suo terzo libro dal titolo “La Primula”, evento organizzato in collaborazione con la Dream With Art, gruppo di arte e spettacolo, e con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castel Madama.

La serata si articolerà lungo un percorso pensato per l’occasione e per i temi trattati: si inizierà, infatti, attraversando una mostra di quadri ad opera del pittore contemporaneo Andrea Cardia, conosciuto, tra le varie opere, anche per il murale del Pigneto: un omaggio alla storia italiana degli ultimi 50 anni.

Lo stesso ambiente dove verrà esposta la mostra è stato curato nel minimo dettaglio, con proiezioni e luci soffuse, in modo tale da poter ricreare l’atmosfera onirica, che richiamerà il tema principale del libro, il sogno.

Finita la mostra, sarà il turno della presentazione del libro, con le relatrici Marina Monaco e Lucrezia Corboz, e con delle novità, rendendo l’evento imperdibile: Clelia Liguori, attrice di teatro, interpreterà il personaggio femminile, leggendo alcuni passaggi del romanzo, ci saranno interventi di Emanuela Colasanti e verrà proiettato il booktrailer del libro.

Non mancheranno, inoltre, le interazioni con il pubblico per coinvolgerlo e renderlo partecipe della storia, avvolgendolo in quell’aria onirica che farà da filo conduttore dell’intera serata, senza dimenticare l’angolo dedicato alla poesia, in cui un’altra autrice locale, Cristina Borro Marabitti, leggerà i suoi componimenti.

Tra l’altro, questo libro ha preso una strada del tutto particolare: alcuni stralci, infatti, sono stati proposti a teatro, rendendolo così oggetto di esperimenti teatrali.

Attenzione però, a non lasciarsi ingannare dall’atmosfera onirica che verrà ricreata: nel romanzo, infatti, il sogno e la sua leggerezza vengono utilizzati per dare vita a quella trama che permetterà di trattare delicatamente tematiche attuali e importanti come il reinserimento delle vittime di violenza all’interno di un contesto sociale: molto spesso, infatti, si tende a dimenticare che c’è un dopo che va affrontato, in cui si deve ricostruire la propria vita passo dopo passo.

E l‘autrice mostra una certa grazia e leggerezza nell’affrontare temi del genere, riuscendo comunque a lasciare il segno e far riflettere il lettore.

(Camilla Nonni)