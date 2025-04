GUIDONIA – Cento persone in piazza per dire “no” all’impianto di biometano

In piazza sono scesi in cento, qualche persona in più, qualcuna in meno.

Un impianto per la produzione di Biometano

E’ il bilancio dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio, venerdì 11 aprile, in piazza San Giovanni a Montecelio per dire “no” all’impianto per la produzione di Biometano da fonti rinnovabili in via Colle Spinello, nelle campagne tra Guidonia Centro e Montecelio, proposto dalla “Montecelio Renewables S.r.l.” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un momento dell’incontro di ieri in piazza a Montecelio

In prima linea i membri del nascituro Comitato “Montecelio-No Gas”, un gruppo organizzato da Fabrizio Pirro, uno dei più strenui oppositori dell’impianto insieme a Nicola Comparone, Pierluigi Cerqua, Tiziana Ieraci, Mauro Del Grande, Michele Stasi, Karim Garberini e Graziano Del Grande.

Durante l’incontro sono intervenuti , oltre a Fabrizio Pirro e altri 3 cittadini, anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il capogruppo del partito Democratico Emanuele Di Silvio.

I consiglieri comunali del Pd Emanuele Di Silvio, Rossella Nuzzo e il segretario Daniele Bongi

Presenti l’assessora ai Servizi sociali Cristina Rossi, il consigliere di maggioranza Mauro De Santis, i consiglieri di opposizione Alfonso Masini di Forza Italia, Rossella Nuzzo e Mario Lomuscio del Pd e il Segretario cittadino dei Dem Daniele Bongi.

“Basta errori, negligenze e incapacità amministrative – ha scritto Di Silvio in un post su Facebook a margine dell’incontro – Il messaggio rivolto al sindaco Lombardo è stato chiaro e forte.

Serve un cambio di passo, a partire da un nuovo provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione, questa volta redatto con la necessaria competenza amministrativa e legale.

Vigileremo sull’operato dell’amministrazione per evitare che errori così gravi vengano ripetuti, e che avvenga una assunzione di responsabilità per quanto accaduto.

Sosterremo in ogni modo le azioni che il comitato cittadino costituitosi vorrà assumere.

La partita non è finita…”.