CASTELNUOVO DI PORTO – Minacciato e aggredito, il sindaco Travaglini per mesi sotto protezione

Minacciato di morte e aggredito davanti alla figlia. Per diciotto mesi Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto ha vissuto sotto protezione delle forze dell’ordine. La misura è stata disposta dall’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale dopo una serie di episodi che hanno preso di mira Travaglini, un politico di lunga data che nel 2019 aveva portato avanti la battaglia per gli immigrati allontanati dal Cara.

“La cosa che mi ha fatto più male è stato il senso di solitudine e l’indifferenza che ho avvertito dopo quell’episodio”, ha raccontato il sindaco durante un recente incontro organizzato da Libera, l’associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti. “Il giorno dopo l’aggressione tutti sapevano cosa fosse successo ma nessuno mi ha manifestato vicinanza – scrive Repubblica riprendendo le parole del sindaco – Solo i colleghi di giunta e i mie collaboratori stretti e devo ringraziare i carabinieri che mi sono stati accanto e che lo sono ancora”.

Oggi è arrivata la solidarietà del sindaco di Monterotondo Riccardo Varone: “Esprimo la mia più profonda solidarietà, personale e istituzionale, al sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini.

Le minacce e le aggressioni fisiche subite per essersi opposto a metodi e pressioni criminali non hanno scalfito la determinazione, il coraggio e il totale senso del dovere con cui onora ogni giorno il suo ruolo di rappresentante delle Istituzioni e della comunità.

Che la solitudine sofferta e l’indifferenza subita siano cancellate da un unanime, trasversale sostegno alla sua persona e alla sua funzione”.

A esprime solidarietà a Travaglini anche il presidente del XV municipio di Roma Capitale, Daniele Torquati.

“Una vicenda grave, che come amministratori, oggi al fianco del sindaco Travaglini, ci riguarda tutti, in nome della serietà, della trasparenza e della responsabilità con cui ogni giorno portiamo avanti il nostro lavoro mettendoci a completo servizio delle nostre Comunità.

Parliamo di giustizia e di lotta alla legalità, una battaglia che siamo pronti ad affrontare ogni giorno, e fin quando sarà necessario, in difesa del bene comune, senza paura e al fianco dei nostri cittadini”.