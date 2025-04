Calcio. Domenica cruciale per Guidonia, Villalba e le altre squadre del Nordest

Un weekend di fuoco attende le squadre della Città del Nordest impegnate nei vari campionati di categoria.

In particolare, il Guidonia Montecelio 1937, attualmente primo in classifica con 59 punti nel Campionato di Serie D Girone G, sarà ospite in Sardegna, dove affronterà “Ilvamaddalena 1903”.

La missione della squadra rossoblù è una sola: vincere.

Con i tre punti, il Guidonia consoliderebbe la sua posizione in vetta, mantenendo il primato in classifica e tenendo a distanza la Gelbison, attualmente a pari punti ma seconda per gli scontri diretti.

Il tecnico Ginestra, che ha saputo costruire una squadra solida e di alto livello, è consapevole dell’importanza di questa trasferta.

Il suo obiettivo sarà quello di sfruttare al meglio le risorse a disposizione, come già ha fatto in questa stagione con ottimi risultati.

Tuttavia, persiste l’assenza del capitano Marco Sfanò, un vero e proprio pilastro della squadra, e la sua presenza, fondamentale per il gruppo, è attesa nelle ultime due partite cruciali della stagione, decisive per il sogno del Guidonia Montecelio di approdare tra i professionisti.

Nel Campionato di Eccellenza la “Tivoli Calcio 1919” sarà invece chiamata a fronteggiare la “Aurelia Antica Aurelio” in un match altrettanto importante.

Gli amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, sono alla ricerca di consolidare la loro rinascita.

La partita si preannuncia intensa, con la Tivoli che dovrà cercare di mantenere la calma e continuare a fare bene come nelle ultime uscite.

In Promozione Girone B, il “Villalba Ocres Moca 1952” sarà impegnato in trasferta contro il “Real San Basilio”, una partita decisiva per rimanere in piena zona playoff.

L’obiettivo è chiaro: fare punti per mantenere viva la speranza di una promozione in Eccellenza.

D’altro canto, nella bassa classifica, il Montecelio affronterà in casa l’Olimpus Roma, attualmente seconda in classifica. Un match difficile, ma che potrebbe essere fondamentale per evitare la retrocessione diretta.

Anche per il Palombara, la sfida casalinga contro il Grifone sarà un banco di prova importante.

La lotta per la salvezza è ancora aperta, e il Palombara dovrà cercare di fare punti per non rischiare di scivolare in zona retrocessione.

(Daniele Di Cerbo)