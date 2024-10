TIVOLI – Ciak si gira, arriva la serie tv su Amanda Knox

Tivoli diventa Perugia per una serie televisiva su Amanda Knox.

Il titolo della fiction in 8 puntate è provvisoriamente “Blue Moon” e giovedì 24 e venerdì 25 ottobre la troupe girerà nel Centro storico della Città dell’Arte alcune scene sul caso dell’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese assassinata nell’appartamento di via della Pergola la sera del primo novembre 2007.

Secondo il quotidiano “Il Messaggero”, co-produttrice della serie sarebbe la stessa Amanda Knox, allora studentessa statunitense vittima di un clamoroso errore giudiziario e assolta dall’accusa di omicidio insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito.

Così con l’ordinanza numero 357 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata sabato 19 ottobre dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Col provvedimento viene autorizzata la “PanoramaFilms Srl” ad effettuare le riprese cinematografiche in alcune zone del centro storico della Città in orario sia diurno che notturno. In particolare la produzione ha richiesto l’occupazione di suolo pubblico in varie piazze del centro storico, su Lungo Aniene Impastato e nel parcheggio del centro sportivo “Città dello Sport” per poter istallare le attrezzature.

L’ordinanza prevede le seguenti modifiche alla viabilità:

PARCHEGGIO LUNGO ANIENE IMPASTATO – intera area di sosta a pagamento con esclusione di quella prospiciente la passeggiata sul lungo fiume: è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Panorama Films srl: dalle ore 14.00 del 23 ottobre e comunque dopo la fine del mercato e delle operazioni di pulizia del plateatico, alle ore 24.00 del 25 ottobre;

PARCHEGGIO CITTÀ DELLO SPORT – Via Empolitana primi tre blocchi di parcheggio con esclusione della stazione di ricarica per i veicoli elettrici e dell’area di sosta destinata al capolinea CAT: è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, con esclusione dei mezzi a disposizione della Panorama Films srl, dalle ore 12.00 del 23 ottobre alle ore 24.00 del 25 ottobre;

PIAZZA DEL COMUNE – dall’intersezione con via del Governo all’intersezione con via Lione con esclusione dei posti riservati a persone diversamente abili: è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, con esclusione dei mezzi a disposizione della Panorama Films srl, dalle ore 12.00 del 23 ottobre alle ore 24.00 del 25 ottobre;

PIAZZA DEL GOVERNO – area interna alla sbarra posta fronte uffici CED e muro perimetrale della palestra delle scuole del Gesù: è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, con esclusione dei mezzi a disposizione della panorama films srl, dalle ore 12.00 del 23 ottobre alle ore 24.00 del 25 ottobre;

PIAZZA COLONNA – intera area: è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, con esclusione dei mezzi a disposizione della PANORAMA FILMS srl, dalle ore 12.00 del 23 ottobre alle ore 24.00 del 25 ottobre;

VIA DEI SOSII – Dal civico 54 fino all’intersezione con via Ponte Gregoriano con esclusione dell’area riservata alle operazioni di carico e scarico merci – Autorizzazione alla sosta e al transito per i mezzi tecnici a servizio delle Panorama Films in deroga all’Area Pedonale Urbana dalle ore 12:00 del 23 ottobre alle ore 24:00 del 25 ottobre, prescrivendo il transito “a passo d’uomo” con l’assistenza di movieri a terra che precedono i mezzi;

PIAZZA PALATINA E PIAZZA DELL’ERBE – Autorizzazione alla sosta e al transito per i mezzi tecnici a servizio delle Panorama Films in deroga all’Area Pedonale Urbana dalle ore 12:00 del 23 ottobre alle ore 24:00 del 25 ottobre, prescrivendo il transito “a passo d’uomo” con l’assistenza di movieri a terra che precedono i mezzi;

PIAZZA CAMPITELLI – Autorizzazione alla sosta e al transito per i mezzi tecnici a servizio delle Panorama Films in deroga all’Area Pedonale Urbana dalle ore 12:00 del 23 ottobre alle ore 24:00 del 25 ottobre, prescrivendo il transito “a passo d’uomo” con l’assistenza di movieri a terra che precedono i mezzi;

PIAZZA RIVAROLA – Autorizzazione alla sosta e al transito per i mezzi tecnici a servizio delle Panorama Films in deroga all’Area Pedonale Urbana dalle ore 12:00 del 23 ottobre alle ore 24:00 del 25 ottobre, prescrivendo il transito “a passo d’uomo” con l’assistenza di movieri a terra che precedono i mezzi;

VIA DEL COLLE – dal civico 69 al 71 – è istituito DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli dal ore 12:00 del 23 ottobre alle ore 24.00 del 25 ottobre.

I blocchi della circolazione in VICOLO DELLE VIOLE, VIA CAMPITELLI, VIA DEL COLONNATO PIAZZA DUOMO, SCALINATA MENSA PONDERARIA occorrenti per esigenze sceniche saranno per brevissimi periodi di tempo, quelli strettamente necessari al ciak e in modo da non arrecare disagio alla circolazione veicolare e pedonale.