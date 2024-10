FONTE NUOVA – Posata la prima pietra della nuova caserma dei carabinieri

Si è tenuta ieri pomeriggio, lunedì 28 ottobre, alle 16.30 in via Nomentana al km 16.800 la Cerimonia per la posa della prima pietra della nuova Caserma dei Carabinieri di Fonte Nuova.

I lavori hanno preso il via lo scorso 16 settembre e dovranno essere completati entro settembre del prossimo anno da parte della ditta Edil Moter Srl di Guidonia che si è aggiudicata l’appalto al costo complessivo di 4 milioni e 260 mila euro, di cui 3 milioni e 60 mila euro a cura del Comune di Fonte Nuova e un milione e 200 mila euro dell’Ente Giubileo.

La cerimonia, aperta dal Commissario straordinario del Comune di Fonte Nuova, il Prefetto Filippo Santarelli, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, dell’Assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, delegato dal Governatore, Francesco Rocca; del Comandante Provinciale di Roma dei Carabinieri, il Generale Marco Pecci, delegato dal Comandante Generale dell’Arma, il Generale Teo Luzzi, del Senatore Marco Silvestroni e del Questore di Roma, Roberto Massucci, delegato dal Capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, intervenuto anche in nome del Ministero dell’Interno.

Presenti alla cerimonia per la posa della prima pietra anche i Consiglieri Regionali Micol Grasselli e Valerio Novelli, il Comandante del I° Gruppo Roma della Guardia di Finanza, il Colonnello Daniele Corradini, delegato dal Comandante Generale Andrea De Gennaro, il Tenente Colonnello Stefano Tosi, Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo, Capitano Carmine Caporosso.

Tra i Sindaci dei comuni limitrofi, Riccardo Varone di Monterotondo, Marco Benedetti di Mentana, Marco Innocenzi di Tivoli, Mauro Lombardo di Guidonia, l’ex Sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti, il Comandante della Polizia Locale, Francesco Spagnoletti, il Presidente del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria, Claudio Patrizi e la Protezione Civile di Fonte Nuova.

All’evento per l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, che sorgerà in località Tor Sant’Antonio, ha presenziato anche S.E. Monsignor Ernesto Mandara, Vescovo della Diocesi Sabina, per la benedizione del cantiere.

“La costruzione della nuova caserma dei Carabinieri – ha spiegato il Commissario Straordinario del Comune di Fonte Nuova, il Prefetto Filippo Santarelli, ringraziando le autorità intervenute – rappresenta un momento molto importante e particolarmente sentito da tutta la comunità di Fonte Nuova, che vede realizzato il primo presidio di forze di polizia nel proprio territorio, dopo un iter procedurale molto complesso, iniziato formalmente nel giugno del 2019 con una delibera del consiglio comunale di Fonte Nuova”.

“Oggi è un giorno di festa e concretezza per la realizzazione di un’opera fondamentale. Avere un presidio e un territorio monitorato dall’Arma è assolutamente necessario e sono convinta che questa caserma consentirà di garantire la sicurezza e la legalità per le comunità e i territori coinvolti” – ha dichiarato la consigliera regionale Micol Grasselli –

Mi preme ringraziare il Commissario Straordinario di Fonte Nuova dott. Filippo Santarelli per aver dato seguito all’iter avviato dalla nostra amministrazione e l’amico On, Alessandro Palombi per l’impegno profuso per supportare l’iniziativa della Caserma”.

“Questo cantiere ci consente di rispondere al meglio, come promesso, alle istanze del territorio che chiedeva di potersi dotare di una nuova e più adeguata caserma onde garantire la sicurezza dei cittadini – ha aggiunto la consigliera regionale, per poi concludere- quella odierna è, infatti, la prima pietra della nuova caserma, ma anche il simbolo della battaglia continua della Regione per la sicurezza del territorio a 360 gradi”.