CAPENA - Addio Don Gilberto, paese in lutto per l’amato parroco

In paese lo ricordano tutti come un uomo di preghiera, dotato di grande umanità e semplicità, appassionato delle barzellette.

Così per 23 anni Don Gilberto De Santis era stato parroco di Capena e la sua ultima messa da pastore della comunità fu partecipatissima con tanto di banda musicale.

Don Gilberto De Santis nell’ultima messa celebrata a Capena dove è stato parroco dal 1995 al 2018

Ieri, lunedì 28 ottobre, la Diocesi di Civita Castellana con un messaggio sulla pagina Facebook ha annunciato che Don Gilberto De Santis è tornato alla casa del Padre.

Il sacerdote si è spento a Roma all’età di 87 anni.

Domani, mercoledì 30 ottobre, la salma giungerà a Capena per una veglia di preghiera che si terrà alle ore 21 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, dove verrà accolto dai fedeli capenati legati al sacerdote da un affetto sincero. I funerali avranno luogo giovedì 31 ottobre alle ore 14,30 nello stesso luogo di culto e sarano celebrati dall’attuale parroco don Francisco Javier Bothia Càceres.

Originario di Bracciano, don Gilberto De Santis è stato viceparroco a Ronciglione, parroco a Civitella San Paolo e a Bassano Romano.

Dal 1995 fino a gennaio 2018 don Gilberto è stato parroco di Capena, 23 anni in cui celebrò centinaia di battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e funerali, contribuendo al restauro nel 2000 della Chiesa di San Michele Arcangelo e successivamente della chiesa della Madonna delle Grazie.

Dopo il suo pensionamento nel 2018, don Gilberto si era trasferito a Vignanello dove era cappellano al monastero delle monache Passioniste.

Oggi, martedì 29 ottobre, l’Associazione Fratelli Incollatori di Capena ha pubblicato la lettera inviata dall’isola di Haiti da parte di Don Clarck De La Cruz, un sacerdote che per tre anni affiancò don Gilberto e che per 15 anni è stato Direttore per Haiti alla Pontificia Opera Missionaria, importante organo dello Stato Vaticano.

“La morte di don Gilberto mi fa male, ha lasciato un vuoto dentro di me – ha scritto don Clarck – Ho passato con Lui tre belli anni. Quindi abbiamo vissuto une esperienza meravigliosa nella parrocchia di Capena.

Un bravo sacerdote che ha il senso di Dio, che amava tutti. Egli si dava al servicio di Regno de Dio di tutto il suo essere, cercando di dare sollievo a tutti.

Egli amava i ragazzi, gli adulti, faceva camposcuola, organizzava il programma spirituale per promuovere la parrocchia. Un buon pastore che animava benissimo tutta la cittadinanza di Capena. Ormai il nostro carissimo don Gilberto è già nel in paradiso. Che sua anima riposi in Pace.

Noi preghiamo per Lui e per la diocesi finche la sua morte sia una “semence de vocaciones” per la Chiesa Universale. Le mie condoglianze a tutta la parrocchia di Capena ed ai fedeli.

Grazie di avermi informato della morte di don Gilberto de Santis.

Don Gilberto inserisce nel suo piano di evangelizzazione tutti i gruppi : il neocatecumenale, il Coro parrocchiale, il Coro dei piccoli, i Ragazzi, gli Incollatori, gli operai , gli adulti, i commercianti etc…”.