MARCELLINA – Case popolari, assegnato l’alloggio al primo in graduatoria

Il Comune di Marcellina continua ad assegnare case popolari.

Lo stabilisce la determina numero 218 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, giovedì 31 ottobre, dalla Responsabile comunale del Servizio Ragioneria Rita Rossi.

Con l’atto viene assegnato l’alloggio da 84,33 metri quadrati ubicato in via Monte Gennaro 55/A nel complesso di proprietà Ater Provincia al signor V. P., 50enne nato a Tivoli: il suo nucleo familiare risulta primo nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di una casa popolare pubblicata dal Comune di Marcellina l’altro ieri, mercoledì 30 ottobre.

La sede del Comune di Marcellina

Il 23 novembre 2023 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini aveva pubblicato il bando generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed entro il 30 giugno 2024 sono pervenute sei domande.

La Commissione per l’istruttoria ha escluso due domande, dichiarandole inammissibili in quanto in un caso il richiedente non è residente da almeno cinque anni nel Comune di Marcellina, e nell’altro caso non ha compilato l’istanza.

Il complesso di case popolari dell’Ater in via Monte Gennaro a Marcellina

Già il 3 luglio scorso l’amministrazione comunale aveva assegnato una casa popolare: in quel caso era stato consegnato l’alloggio da 82 metri quadrati, ubicato anch’esso nel complesso Ater Provincia di via Monte Gennaro 55/A, alla signora G. D., 36enne originaria di Napoli, e ai due figli minori di 11 e 7 anni.

Il nucleo familiare risultava primo nella precedente graduatoria degli aventi diritto approvata lo scorso 23 marzo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).