TIVOLI – Minorenne violentata alla stazione, solidarietà del sindaco alla vittima

In riferimento all’articolo TIVOLI – Violenta una 16enne alla stazione, bengalese ubriaco bloccato dai pendolari, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Tivoli ed in particolare il Nucleo Radio Mobile, intervenuti sabato sera, presso la stazione di Tivoli, per arrestare in flagranza un ventiquattrenne originario del Bangladesh senza fissa dimora.

La violenza sessuale è inaccettabile.

La mia solidarietà alla giovane vittima e un grazie ai cittadini intervenuti in aiuto della giovane e agli operatori dell’Ospedale di Tivoli che hanno immediatamente attivato il soccorso rosa”.