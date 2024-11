Trecento ragazzi di 16 nazioni diverse alle prese con uno dei più iconici giochi della cultura pop anni ‘70 e ‘80. Una sfida tra chi riesce più velocemente a risolvere il puzzle più venduto nella storia contemporanea: il cubo di Rubik.

Per tre giorni Guidonia Montecelio ha ospitato il “Rubik’s Italian-Championship 2024”, manifestazione organizzata al Palasport di via Antonio De Curtis da “Cubing Italy”, l’organizzazione regionale per l’Italia riconosciuta da “World Cube Association”, insieme ad Elisa Gasperotti e Marco Rota, col patrocinio dell’amministrazione comunale.

In gara 16 esordienti e 264 veterani arrivati da ogni parte d’Italia, ma anche da Finlandia, Francia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Bangladesh, Lituania, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Ucraina, Svizzera, Turchia e Federazione Russa.

Velocisti in grado di risolvere il puzzle anche in 2 secondi.

La “tre giorni” del “Rubik’s Italian-Championship 2024” è stata seguita da centinaia di appassionati di una sfida che presenta un numero di combinazioni praticamente infinito e richiede una conoscenza avanzata delle strategie di risoluzione del cubo.

Cubo che dal 1974, anno in cui fu inventato dallo scultore ungherese Ernő Rubik, fino ad oggi ha assunto diverse forme e nomi: i partecipanti si sono così sfidati dal classico 3X3 al Clock, passando per il Megaminx, Pyraminx, Skewb e Square.

La finale di ieri è stata coinvolgente e appassionante con applausi calorosi da tutti i presenti, compresi il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, l’assessora allo Sport Cristina Rossi e la consigliera Veronica Cipriani.

“Facce pulite, collaborazione, impegno e sostegno – ha commentato la consigliera comunale Veronica Cipriani – Sono le cose che per prime saltano agli occhi… Vedere il palazzetto ricolmo di belle persone è per me una grande soddisfazione”.