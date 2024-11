MONTEROTONDO – Vendono alcol di notte anche ai minori, chiusi due mini-market

Le multe a tre zeri non sembravano sortire effetto, tant’è che hanno continuato a vendere bottiglie di alcool ben oltre l’orario consentito, perfino a minorenni.

Per questo giovedì 31 ottobre il Comune di Monterotondo ha disposto la chiusura per dieci giorni di due mini-market gestiti da commercianti bengalesi ubicati in viale Bruno Buozzi e in via Giacomo Matteotti, nel Centro storico della Città.

I provvedimenti sono stati emessi dal Dirigente comunale del Dipartimento Sviluppo Economico Luca Lozzi su richiesta del Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

Gli agenti impegnati nel “Progetto Sicurezza Urbana” nei mesi di giugno, luglio e agosto, in collaborazione coi Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi, hanno sorvegliato dalle ore 21 all’una di notte i luoghi più gettonati della Movida eretina per verificare il rispetto del divieto di vendita di alcol da asporto in bottiglie di vetro dopo le ore 22.

In due occasioni le forze dell’ordine hanno accertato che i due mini-market hanno violato il Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato nel 2023 con la Delibera numero 73 dal Consiglio comunale di Monterotondo.

A quel punto, erano scattate due sanzioni amministrative da 2.500 euro l’una a carico di Sonia A. e di Mohammad A., rispettivamente titolare del negozio di viale Buozzi e di via Matteotti.

Durante i controlli di Sicurezza Integrata vigili urbani e carabinieri hanno “pizzicato” i commercianti per la terza volta in violazione del Regolamento, per cui ora è scattata la chiusura.