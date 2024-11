GUIDONIA – Lavori sulla FL2 slittati al 2025, l’assessora: “Nessuna sospensione dei treni verso Roma”

“Nessuna sospensione del servizio ferroviario da Guidonia Montecelio a Roma Tiburtina: i lavori sulla linea prenderanno il via nel 2025”.

Queste le parole di Valentina Torresi, Assessore al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio in merito alla nota con cui Rete Ferroviaria Italiana annuncia che è stata annullata l’interruzione del servizio ferroviario tra Roma Tiburtina e Guidonia inizialmente prevista dal 7 novembre al 13 dicembre 2024 per la realizzazione del doppio binario della FL2 Roma-Tivoli con il coinvolgimento delle linee interregionali Roma-Pescara (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Era stato annunciato – spiega l’assessora Torresi in un comunicato stampa alla redazione di Tiburno.Tv – lo stop dal 7 novembre al 13 dicembre per permettere le attività relative ai lavori di adeguamento della FL2 Roma-Tivoli, in particolare dalla stazione di Bagni di Tivoli dalla quale partirà il raddoppio della linea fino a Lunghezza: i lavori sono stati posticipati ai primi mesi del 2025.

Pertanto intendo rassicurare la cittadinanza: il servizio ferroviario da Guidonia verso Roma resterà regolare, anzi, l’inizio dei lavori in concomitanza del nuovo anno permetterà una riduzione della durata dell’interruzione e dunque minori disagi per tutti i pendolari”.