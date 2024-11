FONTE NUOVA – Abbandono di rifiuti, beccati e sanzionati 12 “zozzoni”

Il Comune di Fonte Nuova, tramite l’intervento degli uffici Servizio Ambiente, Polizia Locale, Protezione Civile e Paoletti Ecologia S.r.l., ha intensificato l’impegno per tutelare e preservare l’integrità, il decoro e la salvaguardia del territorio, rispetto ai sempre più frequenti fenomeni di abbandono di rifiuti e di discariche abusive.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 12 novembre.

Sopra, i rifiuti scaricati sulla Nomentana Bis; sotto la situazione dopo la bonifica della strada

Stando alla nota, l’intervento straordinario del Comune di Fonte Nuova ha consentito la bonifica di numerosi rifiuti presenti su un lungo tratto della Strada Provinciale Nomentana Bis, ripristinando così il decoro e l’incolumità pubblica per i molti utenti che transitano ogni giorno su quel tratto di strada.

Prosegue così l’attività di contrasto alle discariche abusive tramite la stretta collaborazione tra il Servizio Ambiente, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Fonte Nuova che, grazie all’utilizzo dello strumento delle foto-trappole, dal 1 Gennaio 2023 ha elevato n. 12 sanzioni ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T. U. Ambiente), con multa pecuniaria fino ad Euro 600,00 e relativo ripristino dei luoghi da parte dei trasgressori come da normativa, nonché trasmesso 4 informative di reato alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 (T. U. Ambiente), che prevede un’ammenda da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 in caso di condanna, nonché bonifica dei luoghi a spese del contravventore.

L’abbandono dei rifiuti e la formazione di discariche abusive, fenomeni purtroppo in crescita come dimostrato anche dagli interventi legislativi che ne hanno fortemente inasprito le sanzioni penali, impone una incessante lotta ed un minuzioso lavoro da parte degli organi preposti, ponendo in tal senso il Comune di Fonte Nuova in prima linea su questo fronte.