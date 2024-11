MARCELLINA – Lotta alle discariche abusive, stanati altri due “zozzoni”

Continua la lotta senza quartiere agli “zozzoni” nel territorio comunale di Marcellina.

Il sopralluogo degli Ispettori Ambientali in via dei Caolini a Marcellina

Nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, il Nucleo degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia Coordinati dal responsabile Antonio Lotierzo hanno effettuato due blitz mirati in via dei Caolini e in via Maresciallo Diaz, due strade soggette ad abbandono incontrollato di rifiuti, rispettivamente la prima nelle campagne del paese e la seconda nel centro urbano.

Nei sacchi abbandonati è stata rinvenuta documentazione utile per risalire ai trasgressori

Frugando nei sacchi di rifiuti abbandonati in via dei Caolini, gli ispettori hanno rinvenuto documentazione varia e utile per risalire al numero di targa di una vettura del trasgressore.

All’interno dei sei sacchi neri scaricati in via Maresciallo Diaz sono stati ritrovati contravvenzioni e bollette intestato ad un italiano residente a Marcellina.

A destra, Antonio Lotierzo, coordinatore degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia

Dal mese di Settembre ad oggi gli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia hanno emesso circa 2400 euro di sanzioni inerenti l’abbandono di rifiuti indifferenziati abbandonati al suolo.

A fine agosto gli Ispettori Ambientali dell’Associazione Rangers d’Italia hanno siglato un apposito protocollo d’intesa per il controllo e la vigilanza ambientale del territorio con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini.