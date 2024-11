GUIDONIA – “All’ombra della Storia”, Stefania Craxi presenta il libro sul padre Bettino

Giovedì 14 novembre alle ore 18 Stefania Craxi presenta presso la Biblioteca comunale di Guidonia il suo libro “ALL’OMBRA DELLA STORIA – UNA VITA TRA POLITICA E AFFETTI” edito dalla PM Edizioni.

Il libro «Racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario, e, vagando tra i ricordi, narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata a una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto», spiega Stefania Craxi.

In queste memorie oltre al profilo di un grande leader, tenace esuberante e sognatore, si intravedono i contorni di un intero Paese in grande trasformazione, pieno di energie e rancori mai sopiti. Uomini e donne, protagonisti e comparse di un’epoca che non tornerà.

A discuterne con l’autore ci saranno Alfonso Masini, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Guidonia, Maria Antonietta Zucchi, Vicepresidente dell’Associazione“Giuseppe Saragat Presidente”, Pier Ernesto Irmici Presidente dell’Associazione “Giuseppe Saragat Presidente” e Pietro De Leo giornalista de Il Tempo che intervisterà l’autore.

L’incontro avrà inizio alle 18.00 presso la Biblioteca comunale in Via Maurizio Moris n. 7.