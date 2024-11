GUIDONIA – La nuova Isola ecologica da 400 mila euro è inagibile

Avrebbe dovuto essere inaugurata a gennaio 2024, ma il taglio del nastro è stato rinviato di settimana in settimana. Alla fine si è scoperto il motivo: è inagibile.

Per questo, almeno per il momento, non apre il nuovo Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani sito in via Monte Nero, nell’area industriale di Poggio Fiorito, nel quartiere di Colleverde, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 123 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 11 novembre dalla dirigente del Settore Ambiente Annalisa Tassone.

Con l’atto viene disposto l’annullamento in autotutela della determina numero 57 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 30 novembre 2023 dalla stessa dirigente Tassone, con la quale aveva autorizzato la messa in esercizio del Centro di Raccolta rifiuti di Colleverde realizzato dalla ditta RmAppalti Srl di Roma grazie ad un finanziamento di 398 mila euro concesso dalla Regione Lazio al Comune di Guidonia Montecelio.

Con la determina numero 57, inoltre, era stata autorizzata la Tekneko Sistemi Ecologici SRL, società che gestisce l’appalto della raccolta differenziata dei rifiuti, alla gestione del Centro di Raccolta e del Centro di Riuso nei termini di vigenza del contratto in essere, previa obbligatoria campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

Un anno fa la messa in esercizio era stata disposta sulla base di una dichiarazione di agibilità dell’impianto certificata con un atto dirigenziale del 26 ottobre 2023.

Atto che ora viene sconfessato con un provvedimento di lunedì scorso che dispone l’annullamento di ufficio dell’agibilità dello stesso Centro di Raccolta.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’impianto sarebbe sprovvisto dell’autorizzazione allo scarico delle acque.

Vale la pena ricordare che il Centro di Raccolta di Colleverde di Guidonia è un impianto all’avanguardia per il conferimento di Rifiuti ingombranti, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE e Rifiuti particolari, ed è dotato anche di una compostiera di comunità per scarti organici.

Il Centro di Raccolta e di Riuso di via Monte Nero è il secondo in città dopo quello di via Lago dei Tartari, al Bivio di Guidonia, anch’esso chiuso da domenica 10 novembre per problemi tecnici.