TIVOLI – Via dell’Inversata, revocata la Zona a Traffico Limitato

Da quando è stata introdotta ha creato più disagi del previsto peggiorando le condizioni della circolazione stradale. Per questo il Comune di Tivoli ha revocato la zona a traffico limitato “Inversata-Due Giugno”.

Lo stabilisce la delibera numero 223 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata ieri, giovedì 14 novembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Il provvedimento, adottato a seguito di numerose istanze da parte di cittadini e commercianti della zona interessata, prevede innanzitutto la revoca della ZTL 3 – Inversata/Due Giugno istituita con l’Ordinanza Dirigenziale 366 del 19 ottobre 2022 in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale 48 del 03 marzo 2021 varata dalla precedente amministrazione Proietti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con l’atto di ieri la giunta Innocenzi detta alcuni indirizzi per la Polizia Locale:

• l’istituzione di stalli di sosta tariffati (c.d. “fascia blu”) sul lato sinistro della carreggiata di Via dell’Inversata e di Via Due Giugno;

• l’istituzione di stalli di sosta libera (bianchi) sul lato destro della carreggiata di Via dell’Inversata e di Via Due Giugno, disciplinati a tempo per un’ora con il disco orario dalle 08:00 alle 20:00;

• l’istituzione del limite di velocità a 30km/h su tutto l’itinerario, Via dell’Inversata (da Largo Salvo D’Acquisto)/Via Due Giugno/Via Pietro Nenni fino a Via Aldo Moro.