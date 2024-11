L’idea è valsa la menzione speciale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’ex preside. Ora quell’idea si trasforma in realtà: all’Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298, a Guidonia, iniziano i lavori per la sua trasformazione in un Polo culturale.

Lo stabilisce la determina numero 4214 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 13 novembre da Claudio Dello Vicario, dirigente del Dipartimento I – Politiche educative: edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto viene assegnato l’appalto per realizzazione del “Polo culturale presso il campus scolastico superiore di Guidonia Montecelio” alla “Interm – Installazioni Termomeccaniche” di Roma.

Nella gara con la procedura negoziata la ditta ha offerto uno sconto del 22,3200% per un importo pari a € 1.296.263,13 oltre IVA 22%, risultato il più economicamente vantaggioso rispetto alle altre 15 offerte pervenute.

L’intervento è finalizzato sostanzialmente alla messa a norma impiantistica del Liceo Majorana per permettere l’utilizzo della sala cinema “Mario Verdone” sia per gli studenti che per la cittadinanza.

Il progetto prevede collateralmente anche forniture di dotazioni ginniche per gli spazi comuni esterni collegati al polo culturale dell’area, in accordo con la Amministrazione Comunale, che favorisce il locale utilizzo pubblico delle aree aperte, per ora spontaneo.

Vale la pena ricordare che l’idea di una sala cinematografica aperta alla città era stata presentata anni prima dall’ex preside del Liceo “Majorana” Eusebio Ciccotti, in pensione dallo scorso 31 agosto.

L’opera sarà finanziata con fondi pari a 2 milioni 140.000 euro messi a disposizione della Città Metropolitana fin dal 2016 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del “Bando per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia e della Città di Aosta”.

Lo scorso 6 giugno la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato un sopralluogo a sorpresa presso il Polo scolastico “Ex Majorana ed ex Pisano” per verificare il progetto.

Durante la visita fu constatata la qualificata e molteplice offerta formativa per gli oltre 2000 studenti ed emerse l’autorevole e appassionata azione del Dirigente scolastico, Eusebio Ciccotti, che ha impresso una forte impronta caratterizzata da una apertura a nuove modalità didattiche nonché alla ricerca e all’approfondimento su tematiche rilevanti di impatto socioculturale.

Al termine dell’ispezione il dottor Marco Villani, Vice Segretario Generale e Magistrato della Corte dei conti firmò una menzione speciale per l’ex Preside Eusebio Ciccotti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).