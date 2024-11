Il suo nome compare nel cast accanto a quello di Alex Badiglio di Villalba di Guidonia e di Leone Bonanni di Palombara Sabina: tutti e tre ingaggiati per interpretare il ruolo del nipote di Carlo Verdone in “Vita da Carlo 3”, la terza stagione della serie televisiva in onda dal 16 novembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q).

Il piccolo Gabriel Elia Salvotti di Tivoli è nel cast di “Vita da Carlo 3” nel ruolo di “Carlo Gregorio”

Gabriel Elia Salvotti, nato a Roma il 24 novembre 2022, vive a Tivoli, compirà 2 anni la prossima settimana, ma a soli 12 mesi ha già fatto esperienza da attore alternandosi sul set con Alex e Leone nel ruolo di “Carlo Gregorio”, il nipote di Carlo Verdone e della ex moglie interpretata da Monica Guerritore, genitori per fiction di “Maddalena” interpretata dall’attrice Caterina De Angelis, e di “Chicco”, l’attore Antonio Bannò.

Gabriel Elia Salvotti in camerino insieme a papà Narayan

Nella vita reale Gabriel Elia è figlio di Federica La Marca, 33 anni, titolare di un centro estetico di Tivoli, e di Narayan Salvotti, 36 anni, impiegato nella vigilanza privata.

Innamorati fin da adolescenti, Federica e Narayan si sono ritrovati e scelti di nuovo in età adulta coronando il loro amore con la nascita del loro primo figlio Gabriel Elia.

“Siamo venuti a conoscenza del casting tramite l’agenzia che si è occupata dell’allestimento del suo battesimo, avvenuto il 24 settembre del 2023 – raccontano i genitori – La titolare dell’agenzia ci ha proposto di inviare le foto in risposta all’annuncio pubblicato dall’agenzia di Paola Dragone. Inizialmente avevamo preso alla leggera la proposta, tanto che presi dai reciproci impegni lavorativi, abbiamo inoltrato le foto di Gabriel Elia più di una settimana dopo.

Con nostra inaspettata e piacevole sorpresa è risultato essere uno dei tre bambini idonei a prendere parte al cast di una fiction, della quale abbiamo saputo il titolo solo al momento della firma del contratto”.

“Con enorme piacere abbiamo saputo che la fiction in questione era la terza stagione di Vita da Carlo – sottolinea mamma Federica – Io sono una fan sin da piccola del grande Carlo Verdone, ho esultato di gioia al pensiero di mio figlio al fianco di un grande nome come il suo.

E’ stata un’occasione unica ed altrettanto impegnativa, ma sicuramente un’esperienza da ripetere”.