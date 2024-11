GUIDONIA – Scontro tra scooter e mini-bus, muore un 33enne

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 19 novembre, a Guidonia Montecelio. A perdere la vita è stato un uomo di 33 anni residente a Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno, il fatto è accaduto verso le 16,40 in via di Campolimpido, sul ponte che delimita il confine tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Tivoli.

Christian Alberto S. – questo è il nome della vittima – viaggiava in sella ad uno Scooter a Tre Ruote Piaggio MP3 530 proveniente da Tivoli e in direzione via Maremmana inferiore, a Guidonia.

Sulla corsia opposta procedeva un mini-bus Citroen condotto dal 60enne romano F. P. diretto verso Tivoli.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, lo scooter si sono scontrati quasi frontalmente proprio sul ponticello, in un tratto di strada a imbuto rispetto alla carreggiata.

L’impatto è stato devastante.

Christian Alberto S. è stato sbalzato dalla sella e le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Il 33enne è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove purtroppo è deceduto.

La dinamica del tragico incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Siss) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Gli investigatori hanno accompagnato il 60enne conducente del minibus al nosocomio di via Parrozzani per sottoporlo ai test finalizzati ad accertare eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma è a disposizione dell’Autorità Giudizia, lo scooter e il mini-bus sono stati sottoposti a sequestro penale.