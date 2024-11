GUIDONIA – Scontro tra scooter e mini-bus, la vittima è Christian Salierno

Si chiamava Christian Alberto Salierno ed era un preparatore atletico e allenatore molto apprezzato nell’hinterland tiburtino.

Il 33enne è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 19 novembre, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Christian Alberto Salierno era nato il 2 febbraio 1991 a Benevento e risiedeva a Tivoli

Nato il 2 febbraio 1991 a Benevento, diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Christian Alberto Salierno si era affermato nello sport, nel Rugby in particolare, lavorando prima al Benevento Rugby, poi al Ceccano Rugby, fino al suo trasferimento a Tivoli dove da almeno sette anni aveva trovato la sua collocazione professionale.

Un’esperienza da Gymnastic Coach presso la Scuola Sportiva ELIS di Roma, le collaborazioni con l’Empolum Sporting Club al chilometro 6,800 della Via Empolitana a Castel Madama, l’affermazione nella Tivoli Rugby, società che si allena e gioca presso lo stadio della Città dello Sport di Tivoli, in località Arci.

Per la squadra amaranto blu Christian Salierno aveva ricoperto il ruolo di allenatore della Seniores raggiungendo ottimi risultati ma non tralasciando la parte organizzativa del mini rugby. Christian, Istruttore della Federazione Italiana Rugby ed esperto sia nel rapporto con i giovani atleti che conoscitore della parte riguardante la formazione tecnica, era un punto di riferimento per lo sviluppo del settore giovanile della società tiburtina.

Domenica allo stadio Arci era felice durante la manifestazione sportiva che ha visto protagonisti un centinaio di ragazzini amanti come lui del rugby.

Per la sua professionalità Christian era stato scelto come preparatore atletico anche dalla Scuola di Tennis dell’Ananda Sporting Club, il centro sportivo di Via Maremmana Inferiore 369, a Villanova di Guidonia, meglio noto come ex “La Tartaruga”.

Un’immagine di Christian Alberto Salierno felice postata sul suo profilo Facebook

Ieri pomeriggio lo aspettavano per la lezione, ma Christian Salierno non è mai arrivato.

Il viaggio in scooter da Tivoli Vecchia, dove abitava con la moglie, fino a via Maremmana si è fermato in via Campolimpido, sul cosiddetto “ponticello” che delimita il confine tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Tivoli.

Verso le 16,40 Christian era in sella ad uno Scooter a Tre Ruote Piaggio MP3 530. Sulla corsia opposta procedeva un mini-bus Citroen condotto dal 60enne di Fonte Nuova F. A. diretto verso Tivoli.

Per cause in corso di accertamento, scooter e mini-bus si sono scontrati quasi frontalmente proprio sul ponticello, in un tratto di strada a imbuto rispetto alla carreggiata.

L’impatto è stato devastante.

Il 33enne è stato sbalzato dalla sella e le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Inutile il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove purtroppo è deceduto.

La dinamica del tragico incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Siss) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.