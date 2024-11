TIVOLI – Christian Saliento, la “Tivoli Rugby” omaggia il preparatore scomparso

“Ieri pomeriggio, Christian, il nostro AMICO e allenatore, è stato convocato dal Signore per far parte di una Associazione ben più grande e importante della nostra. Noi tutti, assieme ad Alessia, Margherita e Alberto, che siamo la sua squadra, saremo sempre uniti e seguiremo il suo insegnamento: “ *avanzamento e sostegno* ”.

Così in un post pubblicato stamane, giovedì 21 novembre, sulla pagina Facebook la Tivoli Rugby ricorda Christian Alberto Salierno, il 33enne che ieri pomeriggio è vittima del tragico incidente stradale in via Campolimpido, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per la squadra amaranto blu Christian Salierno aveva ricoperto il ruolo di allenatore della Seniores raggiungendo ottimi risultati ma non tralasciando la parte organizzativa del mini rugby. Christian, Istruttore della Federazione Italiana Rugby ed esperto sia nel rapporto con i giovani atleti che conoscitore della parte riguardante la formazione tecnica, era un punto di riferimento per lo sviluppo del settore giovanile della società tiburtina.

Per questo oggi le attività saranno sospese “per poter meglio ricordare il nostro Christian e soffermarci inginocchiati e silenti nella contemplazione del mistero dell’Infinito”, spiega la società.

Ora è il momento dei ricordi, a cominciare da quelli di domenica 17 novembre allo stadio Arci in occasione della manifestazione sportiva che ha visto protagonisti un centinaio di ragazzini del mini-rugby allenati da Christian Alberto Saliento.



“Domenica – scrive un utente della pagina Facebook della Tivoli Rugby – era gasatissimo nel raccontarmi che i suoi ragazzi avevano fatto 3 partite con tre squadre diverse e ne avevano vinte due su tre.

Aveva addosso il giubottino della Tivoli Rugby di cui era geloso e molto fiero.

Ogni cliente con cui parlava raccontava di questo sport facendogli vedere la maglietta con il nostro logo sopra .

Fieri di averlo conosciuto”. Sono tante le testimonianze che raccontano le qualità professionali ed umane del preparatore atletico originario di Benevento che a Tivoli da almeno sette anni si era fatto apprezzare. “Ragazzo cortese, affidabile e competente – scrive Alessio sulla pagina della Tivoli Rugby – incontrarlo sui campi ed avere momenti di confronto è stato per me altamente costruttivo ciao Christian”.

“Grazie a tutti – è la voce di Margherita – la Tivoli Rugby era la sua seconda famiglia ed era tanto felice di farne parte”.

“E’ stato il mio allenatore per più di 4 anni – ricorda Francesco – e mi ha insegnato i più grandi valori di questo sport e mi ha sempre sostenuto in tutto e lo ringrazierò a vita per questo. Ciao mister fai buon viaggio”.

Vicinanza anche dalla Asd Rugby Guidonia Montecelio. “Le nostre più Sentite e Sincere Condoglianze, un abbraccio forte a tutti quelli che lo hanno amato. “Un Rugbysta non muore Mai, Al massimo passa la palla”. Attestazioni di stima anche da Marco, il coordinatore della “Professional Tennis Team”, la Scuola di Tennis dell’Ananda Sporting Club, il centro sportivo di Via Maremmana Inferiore 369, a Villanova di Guidonia, meglio noto come “La Tartaruga”. Ieri pomeriggio Christian Salierno era atteso per la lezione dai ragazzi dai 12 ai 30 anni dei quali curava la preparazione atletica, ma al Centro sportivo non è mai arrivato. “Collaborava con noi da poco tempo – ricorda Marco – Ci ho lavorato insieme in 5 lezioni, ma sono state sufficienti per conoscere una persona gentile con tutti e con tanta voglia di lavorare. Di Christian ricorderò sempre l’affetto e l’empatia che era riuscito a creare con allievi e staff”.