Domenica Ecologica, a Roma chiusure e limitazioni alla viabilità

Domani, primo dicembre, a Roma scatta la seconda delle 5 domeniche ecologiche programmate, ma anche eventi e spettacoli in 5 piazze.

E’ previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli inquinanti nella “Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Tutti i dettagli, incluse le deroghe, nell’ordinanza n. 143.

Le prossime domeniche ecologiche saranno nel 2025: 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo, sempre con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ‘Fascia Verde’.

Domani sono in programma eventi e spettacoli dalle 9 alle 18 in piazza dei Re di Roma, piazza della Balduina, Terrazza del Pincio (Villa Borghese), piazza Farnese e piazza di Santa Maria Liberatrice.

Manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza. Tra le 8 e le 22 la strada sarà chiusa da piazza De Cupis a via Cecioni e le linee di bus 150F e 313 saranno deviate su via De Chirico, saltando 5 fermate proprio su via di Tor Sapienza.

Sempre domenica, manifestazione socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare, ad Ostia.

La strada sarà chiusa da lungomare Paolo Toscanelli a corso Duca di Genova. Deviati, da inizio a fine servizio, i bus della linea 05.