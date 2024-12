Bollicine 7-8 dicembre Villa Piccolomini

L’Associazione Decanter Wine Academy presenta la 2ª edizione di Bollicine, un evento imperdibile dedicato al mondo degli spumanti nel cuore di Roma.

Presenti oltre 70 cantine e le loro bollicine, dai metodi classici, Martinotti ma anche ancestrali e champagne. Le aziende provengono da tutta Italia, dalle più blasonate come Berlucchi e Le Marchesine per il Franciacorta, a D’Arapri, i principi dello spumante del Sud, a tante altre meno conosciute ma di grande qualità.

Sicilia in Bolle la storica manifestazione, sarà in trasferta a Roma per farci degustare il meglio degli spumanti isolani, proponendo anche una masterclass dedicata “La Sicilia che non ti aspetti”.

E dal Sud passiamo all’estremo Nord con Il Consorzio Doc Friuli e la sua folta rappresentanza di bollicine.

Non mancheranno le bollicine straniere, la Francia sarà rappresentata da piccoli vigneron accuratamente selezionati.

Novità assoluta Alibis 0.0, la prima bollicina zero-alcool.

Un evento consigliato ai curiosi e a chi ha voglia di sperimentare nuovi sapori.

La location prescelta è Villa Piccolomini, situata a pochi passi da San Pietro, dispone di ampio parcheggio e rappresenta un contesto perfetto per celebrare i vini spumanti italiani.

La manifestazione sarà la prima mostra-mercato sulle bollicine a Roma. Potrai infatti acquistare la tua bottiglia preferita per le feste, nel biglietto è già compreso un buono acquisto da 5 euro.

Saranno presenti aree food con specialità gastronomiche selezionate per accompagnare al meglio le bollicine, offrendo ai visitatori un’esperienza completa di gusto.

Programma 7-8 dicembre

Ore 16.00 Apertura banchi d’assaggio

Ore 21.00 Chiusura banchi d’assaggio

Sabato 7 Dicembre ore 16.00 Masterclass “Il lusso in un calice, bollicine del Nord tra tradizione e innovazione” Relatori Angelo Petracci Referente Guida Vitae Ais e Fabiola Brunetti sommelier

Domenica 8 dicembre ore 16.00 Masterclass “La Sicilia che non ti aspetti” Relatore Francesco Baldacchino Presidente Ais Sicilia

Per la masterclass, posti limitati, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria alla mail info@decanterwineacademy.org

Costo del biglietto 25 euro

Il biglietto comprende bicchiere e sacca porta-bicchiere in omaggio, la degustazione libera dei vini delle oltre 70 cantine presenti e 5 euro di buono acquisto da spendere tra le bottiglie dei produttori presenti.

Sommelier Ais, Ars, Assoenologi, Assosommelier, Degustibuss, Fis, Fisar, Onav, Ses riduzione del biglietto, costo 20 euro presentando all’ingresso la tessera dell’associazione dell’anno in corso valida. Acquisto online codice sconto B7 (il sabato) e B8 (la domenica).

Stampa e operatori del settore possono mandare una mail a accrediti@decanterwineacademy.org entro lunedì 2 dicembre, specificando testata, numero di tessera e il link di un articolo firmato sull’enogastronomia per i giornalisti, tipo di attività e partita iva per gli operatori del settore. Per i blogger inviare mail che verrà valutata dallo staff.

Mail: info@decanterwineacademy.com

Tel. 351 3784335

https://www.decanterwineacademy.org/bollicine

Non mancare, brinda con noi!