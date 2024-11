GUIDONIA – Vandali in azione nella notte, 8 auto danneggiate

Alcuni li hanno spaccati a calci, altri – con tutta probabilità – utilizzando un martelletto salvavita presenti sui mezzi pubblici. Così all’alba di oggi, sabato 30 novembre, è andato in scena l’ennesimo raid vandalico in via dei Platani, al Bivio di Guidonia, un quartiere della terza città del Lazio in cui i residenti da anni chiedono maggiore sicurezza da parte delle forze dell’ordine e più attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Il bilancio della scorribanda è di 8 auto danneggiate rinvenute coi finestrini spaccati: tre Fiat Panda, una Ford Fiesta, una Ford B-Max, una Volvo XC-60, una Citroen C1 e una Toyota Yaris.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il raid vandalico è stato messo a segno tra l’una e l’una e mezza di stanotte, orario in cui i rumori dei vetri in frantumi hanno svegliato qualche residente le urla del quale hanno messo in fuga i balordi.

Si tratta del terzo danneggiamento negli ultimi 14 mesi: il primo a settembre 2023, con ben 13 vetture prese di mira, e il secondo ad agosto scorso con due vetture vandalizzate.

Stamattina i proprietari hanno fatto la conta dei danni.

Qualcuno ha trovato il parabrezza sfondato e pedate sul cofano, il che fa supporre che i vetri sia stati infranti a calci.

Altri hanno trovato i finestrini anche con fori più piccoli, che induce a ipotizzare l’uso del martelletto salvavita.

Gli abitanti segnalano che la scorribanda è avvenuta nella parte di via dei Platani al confine col parcheggio del supermercato Conad, dove l’amministrazione comunale ha installato una foto-trappola in realtà non funzionante da almeno un anno e mezzo.

Insomma, una zona isolata e affatto controllata.

Stando sempre al racconto dei residenti, non è un caso se via dei Platani e in particolare il parco pubblico del Bivio sono stati trasformati in una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti già segnalata alle forze dell’ordine.

Una circostanza, questa, che induce gli abitanti del Bivio a non escludere una ritorsione da parte dei pusher per gli interventi di volanti e pattuglie allertati dai residenti.