GUIDONIA – Città più sicura, arrivano i vigili urbani di quartiere

Nel corso del mese di dicembre, La Polizia Locale di Guidonia Montecelio attiverà una serie di “𝐏𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐀𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐨” mobili che saranno presenti, nei giorni e negli orari indicati, in tutte le frazioni della Città.

Il primo sarà operativo a 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, lunedì 2 dicembre, in piazza San Giuseppe Artigiano, e a 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐞, in piazza Colle Grato, dalle ore 10:00 alle 13:00.

A seguire, sempre nella stessa fascia oraria:

* il 3 dicembre, a 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 (Piazza Trilussa);

* il 5 dicembre, a 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞/𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨 (Piazza di Colleverde);

* il 6 dicembre, a 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨 (Piazza degli Anemoni);

* il 9 dicembre, ad 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 (Piazza Aldo Moro);

* il 10 dicembre, a 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 (Stazione ferroviaria);

* l’ 11 dicembre, a 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝 (Via Anticoli Corrado, in prossimità della Chiesa);

* il 12 dicembre, a 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 (L.go Sallustio Crispo);

* il 13 dicembre, a 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐥𝐢𝐨 (Piazza Bruno Buozzi);

* il 16 dicembre, al 𝐁𝐢𝐯𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 (Via dei Platani);

* il 17 dicembre, a 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐥𝐛𝐚 (Piazza della Repubblica).

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un servizio più accessibile e diretto ai cittadini, in linea con il concetto di polizia di prossimità.

I “Punti di Ascolto” mobili consentiranno di:

✓ Depositare segnalazioni ed esposti;

✓ laddove possibile, avviare l’iter per il rilascio dei contrassegni a uso delle persone in condizioni di disabilità;

✓ Richiedere informazioni per lo svolgimento di pratiche di competenza della Polizia Locale.

Gli agenti presenti nei “Punti di Ascolto” mobili saranno a disposizione, inoltre, per raccogliere segnalazioni e fornire indicazioni utili rispetto alle richieste di cui risulteranno destinatari.

Successivamente, i cittadini riceveranno, tramite e-mail, il numero di protocollo relativo alla pratica avviata, garantendo così un servizio trasparente e tracciabile.

“I “Punti di Ascolto” consentiranno lo svolgimento di alcune pratiche di competenza della Polizia Locale e di raccogliere segnalazioni ed esposti direttamente sul territorio – evidenzia 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢, Dirigente Comandante della Polizia Locale -. Non saranno i cittadini a dovere raggiungere i nostri Uffici, saremo noi a farlo con l’ausilio di postazioni mobili ben visibili e segnalate.

Siamo in grado di fornire assistenza immediata e corrispondere alle esigenze che ci saranno rappresentate.

Si tratta di un servizio da polizia di prossimità, con il quale confidiamo di rinsaldare ulteriormente un rapporto di collaborazione e fiducia con la nostra comunità”.

“Questa ulteriore, e apprezzabile, iniziativa della Polizia Locale è volta a semplificare l’accesso ai servizi e ad attivare un ulteriore canale di ascolto alle necessità dei cittadini – commenta il Sindaco 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 -. Raccogliere le indicazioni e i suggerimenti, d’altronde, rappresenta un valore aggiunto perché consente all’Ente di migliorare e ottimizzare la propria capacità di risposta alle problematiche rappresentate”.