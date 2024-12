TIVOLI – Ladri in casa coi proprietari dentro, quartiere sotto scacco

Prosegue senza sosta l’ondata di furti in casa nell’hinterland tiburtino. A finire nel mirino dei ladri è ancora una volta Campolimpido, il quartiere alla periferia di Tivoli al confine con Guidonia Montecelio, e Villa Adriana.

A segnalarlo sono alcuni utenti del Gruppo Facebook “Campolimpido c’è”.

L’ultimo assalto risale alle ore 22 di ieri, sabato 30 novembre, quando i malviventi hanno tentato di fare irruzione in una casa di via Leonina, con i proprietari all’interno. Sarebbe il secondo furto in pochi giorni.

Verso le ore 17, invece, i ladri si sono presentati in un’abitazione di via del Pescheto, una stradina di case basse con le campagne adiacenti.

Stando sempre ai racconti degli utenti del Gruppo Facebook “Campolimpido c’è” venerdì 29 novembre i proprietari di due appartamenti di via Luigi Marcotulli hanno subito la stessa “visita”.

Vale la pena ricordare proprio in via Marcotulli nella serata di lunedì 11 novembre, un topo d’appartamento aveva svaligiato le stanze del convento delle Suore di San Francesco di Sales (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il bottino era stato di circa 300 euro, soldi necessari per l’acquisto dei libri didattici per gli alunni della Scuola Materna gestita dalle suore al piano terra del fabbricato di via Marcotulli.