MANDELA – Oggi primo dicembre la 43ª Sagra della Polenta, un tuffo nelle tradizioni

Mandela, il piccolo gioiello della Valle dell’Aniene, invita tutti oggi a una giornata all’insegna del gusto e della tradizione. Domenica 1 dicembre, il borgo si animerà con la 43ª edizione della Sagra della Polenta con annessa festa dell’olio e dell’ulivo, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori autentici e dell’atmosfera natalizia.

Dalle 12:00, la giornata prenderà il via con la solenne processione in onore di San Nicola di Bari, patrono del paese, accompagnata dalla banda musicale. Un momento di grande emozione che darà il via a una giornata all’insegna della convivialità.

A seguire, l’apertura degli stand gastronomici: un tripudio di sapori che delizieranno il palato. Polenta fumante, preparata secondo antiche ricette, bruschetta croccante, vino locale e la deliziosa pizza fritta saranno i protagonisti indiscussi.

Non solo cibo! La sagra sarà allietata da musica popolare e da incantevoli mercatini di Natale, dove potrai trovare originali idee regalo e prodotti artigianali locali. Un’occasione unica per fare acquisti unici e immergerti nell’atmosfera magica delle festività.

Per chi desidera un pranzo più completo, il ristorante Oro Nero ha preparato un menu speciale e a prezzo speciale a base di gnocchi di polenta con vari condimenti (al ragù di cervo, cinghiale, cacciagione o funghi porcini), antipasti tipici e dolci tradizionali. Un’esperienza culinaria da non perdere.