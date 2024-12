TIVOLI – Preso con quasi un etto e mezzo di cocaina, libero

In casa gli hanno trovato quasi un etto e mezzo di cocaina, “erba”, contanti e il kit del pusher modello. Dopo una notte ai domiciliari, è stato rimesso in libertà.

Il protagonista della vicenda è E. S., un 59enne di Tivoli già noto alle forze dell’ordine, beccato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Tivoli – Guidonia” nella serata di giovedì 28 novembre.

Secondo un comunicato stampa diffuso dalla Questura di Roma, nella sua abitazione, sita in una zona centrale della città tiburtina, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 128 grammi di cocaina, 16 grammi di marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento tra buste, taglierini, 5 bilancini di precisione, 2 coltelli intrisi di verosimile sostanza stupefacente, 3 telefoni cellulari oltre a 2.795 euro in contanti, considerati provento delle attività legate allo smercio della droga sulla piazza di Tivoli.

Informato il Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Tivoli, E. S. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e collocato agli arresti domiciliari per essere giudicato con rito direttissimo.

Venerdì 29 novembre il Giudice del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, ordinando la liberazione del pusher.

Stando sempre al comunicato della Questura, tale risultato operativo si inserisce nell’ambito delle incrementate attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con unità operative specificamente dedicate al contrasto della sempre più preoccupante piaga sociale legata alla diffusione della droga.