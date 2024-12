VALLE DELL’ANIENE – Dalla Regione oltre 2 milioni di euro per interventi straordinari

Dal Consigliere Regionale del Lazio, vicecapogruppo di Forza Italia, Marco Colarossi, riceviamo e pubblichiamo:

“Con una delibera approvata in Giunta ai sensi della legge 14, la Regione Lazio ha autorizzato risorse per oltre due milioni di euro per interventi straordinari nei comuni della Valle dell’Aniene. Un’area importante della provincia di Roma, ricca di cultura e di tradizioni, ma che necessità di interventi straordinari al fine di contrastare lo spopolamento, un tema questo che ho affrontato approfonditamente in una mia proposta di legge già depositata che presenterò al termine della sessione di bilancio.

Il provvedimento della Regione destina oltre due milioni di euro e interessa in particolare i comuni di Mandela, Tivoli, Sambuci, Saracinesco, Ciciliano e Arsoli per interventi straordinari di varia natura attesi da molto tempo dalla cittadinanza.

Tra questi, la messa in sicurezza dell’area parcheggio in zona Campolimpido nel comune di Tivoli, la sostituzione e realizzazione di nuovi tratti di fognatura nel comune di Mandela, il completamento della scuola dell’infanzia di Ciciliano, interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Castello Theodoli di Sambuci e la realizzazione del parcheggio a raso sulla SP 102a nel comune di Saracinesco.

“Si conferma la linea della Regione Lazio di investire e potenziare un’area della provincia di Roma attrattiva e strategica sul piano culturale e turistico, come la Valle dell’Aniene, capace con i giusti interventi di potenziamento dei servizi e della vivibilità di essere il motore trainante del rilancio economico turistico della nostra Regione”.