Per lui sono scese in campo tutte le associazioni del quartiere ed è arrivato anche Babbo Natale.

Christian, il bimbo di 5 anni di Villalba di Guidonia con l’autismo di secondo livello e un’insufficienza della valvola aortica

Così stamane, martedì 10 dicembre, a piazza Carrara a Villalba di Guidonia si è svolto l’evento di beneficenza per il piccolo Christian, un bambino di 5 anni con l’autismo di secondo livello e un’insufficienza della valvola aortica.

Il bimbo ogni giorno affronta sfide a causa di un grave ritardo psicomotorio e linguistico che lo rende difficile da comprendere e gli impedisce di interagire come i suoi coetanei.

Il piccolo Christian in braccio a mamma Tania e papà Alessandro

Papà Alessandro e mamma Tania vorrebbero vederlo raggiungere una maggiore indipendenza, sviluppare relazioni sociali e migliorare la sua comprensione del mondo che lo circonda.

La coppia di Villalba di Guidonia ripone la speranza in una terapia sperimentale con cellule staminali presso una clinica specializzata di Vienna in Austria dai costi elevatissimi, per questo è iniziata una gara di solidarietà finalizzata a raccogliere fondi utili per garantire a Christian di continuare le cure e le terapie per un futuro migliore.

Alcune immagini dell’iniziativa di oggi (Foto servizio di Stefano Aresu)

L’ultima iniziativa in ordine di tempo per il bambino è quella di stamattina, la “Colazione solidale con Babbo Natale”, promossa dalle realtà associative di Villalba: il Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi”, il Gruppo Scout Agesci Villalba 1, “Ri-Crea”, la “Aps Farfalle Dispettose” gestore del Centro anziani, “Avvis”, “Demetra”, “Centro Maria Gargani”, “Amici di Franco Conti”, “Villalba Ocres Moca”, “Azione Cittadina”, “Associazione Commercianti per Villalba” e “Donne d’Italia”.

“Vorremmo sottoporre Christian alla terapia con cellule staminali – spiegano mamma Tania, Oss di 33 anni, e papà Alessandro, programmatore informatico 35enne – Abbiamo raccolto molte testimonianze di famiglie nella nostra stessa situazione che ci hanno raccontato di come sia stata una svolta per raggiungere obbiettivi altrimenti insperabili.

L’unico ostacolo è la spesa economica, che non è per tutte le tasche visto il costo elevato circa 15.000 dollari per ogni ciclo di staminali che andrebbe ripetuto ogni 6 mesi per almeno 3 volte.

Vogliamo vedere Christian raggiungere una maggiore indipendenza, sviluppare relazioni sociali e migliorare la sua comprensione del mondo che lo circonda. Come genitori, ci troviamo ogni giorno di fronte a difficoltà economiche per continuare le cure e le terapie di cui ha bisogno.

Ma non ci fermiamo. La speranza ci spinge avanti.

Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Ogni donazione ci avvicina a un futuro migliore per Christian, un futuro in cui potrà vivere una vita più indipendente e felice. Vi ringraziamo di cuore per il vostro supporto, per ascoltare la nostra storia e per tenere accesa con noi la speranza”.

Per raggiungere l’obiettivo dei 45 mila euro la famiglia ha aperto una pagina Facebook “Il Blu di Christian” (CLICCA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK) attraverso la quale è possibile conoscere la storia del bambino e accedere al link di Gofund per partecipare alla raccolta fondi (CLICCA E PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI).

L’iniziativa di oggi a Villalba di Guidonia è il terzo evento pubblico per aiutare Christian.

Il primo e il secondo si sono tenuti il 13 novembre e il 30 novembre a Villa Adriana. Inoltre a sostenere la raccolta fondi è intervenuto anche il Gruppo biker “Mpm” di Guidonia che ha devoluto parte dell’incasso di un evento del 24 novembre.

La gara di solidarietà per il piccolo Christian continua.