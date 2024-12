MONTEROTONDO – Open Day all’Istituto superiore “Gerolamo Cardano”

Porte aperte all’Istituto superiore “Gerolamo Cardano” di Monterotondo nella giornata di sabato 14 dicembre per il secondo “open day” dell’anno.

Dopo il successo riscosso il 23 novembre scorso, le porte dello “storico” liceo di Piazza della Resistenza a Monterotondo si apriranno nuovamente alle famiglie degli “studenti” che avranno così la possibilità di toccare con mano e guardare “ictu oculi” ciò che li attende in un prossimo futuro. Terza e ultima data in programma il 18 gennaio del 2025. Invitante anche la locandina predisposta per l’occasione dagli organizzatori.

Un’avvincente scritta “This is US” e sotto “And look where we are” il tutto all’interno della raffigurazione di una sagoma maschile che sembra abbracci il mondo (con particolare riferimento alle tantissime scelte che si possono trovare all’interno del liceo).

Il Centro Scolastico Gallaratese sorge nel 1978 e ospita due istituti autonomi (ITC“Bronzini” e ITCG “Cassinis”) che si fonderanno nel 1996.

Nei primi anni ‘80, nasce, da una sezione staccata del LS “Vittorio Veneto”, il Liceo Scientifico “Cardano”

Nel 2000, dall’accorpamento del Liceo Scientifico “Cardano” e dell’Istituto Tecnico “Bronzini-Cassinis” ha la sua origine l’’Istituto di Istruzione Superiore “G. Cardano”.

In tempi diversi si aggiungeranno due nuovi indirizzi:

•nel 2010 il Liceo delle Scienze Umane

•nel 2014 il Liceo Sportivo

L’Istituto è dislocato sul territorio di Monterotondo su due plessi: il Primo in Piazza della Resistenza 1 (sede centrale) ove si trovano gli indirizzi di Elettronica, Elettrotecnica e Meccatronica e la seconda di via Tirso dove si trovano gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio, Amministrazione Marketing e Finanza, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Liceo Scientifico Scienze Applicate.

La mission della scuola è quella di accompagnare, i giovani verso l’età adulta favorendone la capacità di partecipare sempre più consapevolmente ed attivamente alla realizzazione di sé stessi, attraverso l’individuazione di un proprio progetto di vita, che consenta loro di esprimersi al meglio come individui, liberi, responsabili di sé stessi e degli altri, competenti sul piano affettivo-relazionale, culturale, professionale ed etico.

In questa prospettiva la vision della scuola è quella di un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali, in cui l’esplorazione di sistemi, la collaborazione con gli enti territoriali, le istituzioni, le aziende, il mondo del lavoro, contribuisca significativamente alla formazione di ogni allievo. 808 il numero degli alunni frequentanti la sede centrale suddivisi in 37 classi con una media di circa 21.84 alunni, mentre la sede distaccata è frequentata da 386 studenti suddivisi in 24 classi con una media di 16.08 alunni per classe.

Sfruttando le opportunità offerte dalla riforma scolastica e dall’autonomia, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, l’Istituto ha adeguato i suoi curricoli alle necessità del territorio, raggiungendo una notevole capacità d’offerta, unitamente a una possibilità di orientamento e ri-orientamento.

Sempre per rispondere alla richiesta del territorio, l’Istituto adotta, ormai da qualche anno, la “settimana corta“, in base alla quale le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.