GUIDONIA – Casello chiuso due notti per lavori

Autostrade per l’Italia comunica la chiusura svincolo dello di GUIDONIA MONTECELIO in uscita per chi proviene da NAPOLI, sulla A01 MILANO-NAPOLI, per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, nelle seguenti fasce orarie:

Dalle ore 22:00 del giorno 28/04/2025 alle ore 06:00 del giorno 29/04/2025.

Dalle ore 22:00 del giorno 29/04/2025 alle ore 06:00 del giorno 30/04/2025.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di TIVOLI sull’Autostrada A24 ROMA-TERAMO.

La chiusura del ramo di allacciamento che dalla A24 ROMA-TERAMO immette sulla A01 MILANO-NAPOLI per chi proviene da ROMA ed è diretto verso FIRENZE e per chi proviene da TERAMO ed è diretto verso FIRENZE nelle seguenti fasce orarie:

Dalle ore 22:00 del giorno 28/04/2025 alle ore 06:00 del giorno 29/04/2025.

Dalle ore 22:00 del giorno 29/04/2025 alle ore 06:00 del giorno 30/04/2025.

In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per l’Autostrada D18 – DIRAMAZIONE ROMA NORD in direzione FIRENZE dopo avere percorso il G.R.A..