Strutture commerciali e ricettive, appartamenti e una pista elettrica.

La “Pista d’Oro”, l’ex kartodromo di via Tiburtina a Castel Arcione, nel Comune di Guidonia Montecelio

E’ in sintesi il Piano di Lottizzazione presentato presso il Comune di Guidonia Montecelio da parte della “Lanterne Rosse Srl”, società di import ed export con sede legale a Pomezia che nel 2023 si è aggiudicata l’ex kartodromo di via Tiburtina all’asta bandita dal Tribunale di Ascoli Piceno per il fallimento della “Santarelli Costruzioni Spa” detta anche “Saco Spa”, il colosso marchigiano protagonista di un crac da 300 milioni di euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto, firmato dall’architetto Giorgio La Bianca di Guidonia, tecnico di fiducia del 51enne imprenditore cinese Xuanjin Zeng, è stato presentato a febbraio scorso come previsto dalle Norme tecniche del Piano Regolatore Generale in quanto la superficie supera i due ettari (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la “Lanterne Rosse Srl” svilupperà una volumetria massima pari a 117 mila metri cubi tra edifici direzionali, commerciali e il 20% residenziali sull’area di 72.418 metri quadrati interamente in Zona “F”, sottozona “F5” a destinazione servizi privati, come consentito dal Piano Regolatore Generale.

Nell’opera di riqualificazione dell’ex kartodromo di via Tiburtina, la “Lanterne Rosse Srl” demolirà 11 corpi attualmente esistenti e in condizioni di degrado e fatiscenza pari ad una superficie totale di 1.946,25 metri quadrati.

Al loro posto sorgeranno tre corpi di fabbrica ognuno dei quali da 5 mila metri quadrati.

Il primo fabbricato, interamente coperto a due piani per un volume massimo complessivo pari a 40 mila metri cubi, al piano terra ospiterà la Pista d’Oro con motori a energia elettrica.

Al primo piano ci sarà spazio per strutture compatibili col Prg: scolastiche, culturali, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, sportive e ricreative, turistiche e ricettive, oltre ad un 20% a destinazione residenziale.

Anche il secondo fabbricato misura 5 mila metri quadrati, soltanto la metà dei quali coperti, per un volume pari a 18.750 metri cubi.

Anche in questo caso sono previste strutture compatibili col Prg: scolastiche, culturali, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, sportive e ricreative, turistiche e ricettive, oltre ad un 20% a destinazione residenziale.

Il terzo e ultimo corpo di fabbrica misura sempre 5 mila metri quadrati, interamente coperti, per una volumetria pari a 58.250.