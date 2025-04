L’intervento dei vigili del fuoco sull’incendio del capannone il 16 maggio 2022

A Monterotondo Scalo è in corso la demolizione del capannone industriale distrutto da un vasto incendio nella primavera di 3 anni fa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le ruspe della “Tanningher” in azione nel capannone industriale a Monterotondo

A darne notizia è la “Tanningher”, azienda con sede a Zagarolo che si occupa da più di quarant’anni di progettazione ed esecuzione delle demolizioni.

“Dopo la demolizione preventiva della copertura pericolante – scrive l’azienda in una nota sulla sua pagina Facebook – stiamo terminando la bonifica dei materiali inerti da altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, prima di procedere all’abbattimento totale della struttura”.

Il capannone di circa 2 mila metri quadrati ha sede in via Leonardo Da Vinci, nell’area industriale di Monterotondo, ed era utilizzato come deposito di vernici.

L’intervento dei carabinieri sull’incendio del capannone utilizzato come deposito di vernici

Il rogo divampò verso le ore 13 del 16 maggio 2022 e distrusse completamente la struttura: i vigili del fuoco lavorarono per ore, le altre aziende della zona industriale furono evacuate dai carabinieri per mettere in sicurezza i lavoratori e una nube tossica coprì il cielo della città eretina.