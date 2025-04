GUIDONIA – Nei week end estivi viale Roma diventa pedonale

E’ arrivato il via libera già nelle scorse settimane dalla Commissione consiliare della Città di Guidonia Montecelio presieduta da Lucrezia Cataldo per una importante proposta condivisa dagli assessorati di Valentina Torresi, Paola De Dominicis e Claudio Zarro, e ovviamente concordata con il sindaco Mauro Lombardo, relativa ad alcune importanti variazioni della viabilità in vista del periodo estivo: per i fine settimana dal 9 maggio al 13 luglio, giorno finale del Fairylands Celtic Festival, Via Roma sarà accessibile soltanto a piedi.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa sono l’Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura Valentina Torresi con Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.

“Il sabato – spiega l’Assessora – la pedonalizzazione andrà ad interessare la parte che va dalla rotonda di Piazza Baracca fino all’entrata dell’Aeroporto Militare, la domenica invece si parte dall’incrocio tra via Roma e Via Montelucci, sempre fino alla zona dell’Aeroporto.

Un’iniziativa a cui tengo molto, arrivata su impulso ed in condivisione con il nostro primo cittadino, che avrà indubbi benefici non soltanto per le attività commerciali ma anche per la vivibilità del centro di Guidonia.

Sono sicura che la cittadinanza sarà ben felice: di fatto stiamo offrendo a tutti spazi e tempi spesso semplicemente non fruibili nella vita di tutti i giorni”.

“Il provvedimento licenziato dalla Commissione si pone l’obiettivo della crescita del commercio, ma guarda oltre, e intende valorizzare le occasioni di socializzazione, di condivisione e di valorizzazione del nostro territorio, mettendo al centro il rilancio della pinetina comunale e garantendo spazi fruibili per tutte le attività poste in essere sia dall’amministrazione comunale che da associazioni e realtà cittadine in vista del periodo estivo.

Si tratta di una bella opportunità per riscoprire gli spazi della nostra Guidonia Montecelio”, chiude Adalberto Bertucci.